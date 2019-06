Motto by Hilton : ouverture d’un deuxième hôtel à Atlanta

Après Londres, c’est aux États-Unis, à Atlanta, que s’ouvrira le deuxième hôtel appartenant à l’enseigne Motto, chaîne hôtelière spécialement lancée en octobre 2018 par Hilton pour conquérir le marché du « micro-hôtel ». Le futur établissement d’Atlanta sera dans la lignée de ce projet. Il devrait ouvrir ses portes en 2021, un an après celui de Londres.



Le nouvel hôtel comptera 125 chambres d’une superficie moyenne de 15m2. La taille des chambres est deux fois plus petite par rapport aux chambres proposées par Hampton, autre filiale du groupe Hilton. Dans les chambres se trouveront des lits escamotables, du mobilier multi-usages ou encore des cabines de douche et de toilettes segmentées. Le client pourra régler la température de la chambre ainsi que l’éclairage via une application mobile.



Aucune indication précise sur les prix des séjours n’est pour le moment communiquée, mais Hilton avait évoqué lors du lancement de la marque « des prix plus abordables » pour cette nouvelle chaîne hôtelière.