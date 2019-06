New-York: des hélicoptères Uber pour rejoindre l'aéroport JFK

A la grande différence d'UberAir dont le lancement est prévu pour 2023, il ne s'agit pas d'un drone, mais d'un classique voyage en hélicoptère que l'on peut réserver directement depuis l'application Uber.



Le tarif variera en fonction de la demande, mais il faudra généralement compter entre 200 et 225 dollars (entre 178 et 200 euros) pour relier Lower Manhattan et l'aéroport international John F. Kennedy. Le vol dure environ 8 minutes et il est effectué par HeliFlite.



L'ouverture de la ligne est prévue pour le 9 juillet.