Norwegian au départ d'Orly

Selon AirlineRoute , la compagnie low cost Norwgian lancera en février ses vols longs courriers pour New York Newark au départ d'Orly et non de Roissy, prévu initialement. La liaison serait établie au rythme de 6 vols/semaine pour commencer. Une pierre dans le jardin d'OpenSkies et d'Air France...Les horaires :Du 28 fev. 2018 au 24 mars 2018 :DY7191 ORY13.20 – 15.30EWR 789 x2DY7190 EWR19.50 – 08.50+1ORY 789 x2A partir du 25 mars 2018:DY7191 ORY18.55 – 21.00EWR 789 DDY7192 EWR23.00 – 12.05+1ORY 789 D