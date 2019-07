Norwegian : une nouvelle ligne Athènes-New York JFK

La low cost continue de développer son réseau avec une nouvelle ligne au départ et vers la capitale de la Grèce. Du 2 juillet jusqu'au 26 octobre 2019, Norwegian reliera donc Athènes et New York JFK, 4 fois par semaine à bord de Boeing 787-9 Dreamliner, composé de 32 places en Premium et de 309 en Economy. Les départs sont programmés lundi et vendredi à 9h25 (arrivée à 12h55) et mercredi et dimanche à 7h55 (arrivée à 11h25) ; les vols retour quittent les USA mardi et samedi à 0h30 (arrivée à 16h40) et mercredi et dimanche à 12h55 (arrivée le lendemain à 5h05).