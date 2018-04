Paris : Le Scribe se fait une beauté jusqu'à l'automne 2019

Le Scribe - managed by Sofitel, hôtel du groupe AccorHotels - a entamé une métamorphose qui s’achèvera à l’automne 2019. L’établissement parisien de 150 ans a confié le projet de rénovation à Wilson Associates et son Directeur Artistique Tristan Auer. Il s'est donné pour objectif "d’incarner l’esprit parisien, en s’appuyant sur ses atouts, notamment son ancrage dans le quartier de l’Opéra, son nouveau design et ses offres de restauration".



Le Scribe restera ouvert pendant toute la durée des travaux. Les voyageurs d'affaires pourront découvrir les premières chambres en septembre 2018. Elles seront similaires à des pied-à-terre parisiens, reprenant les codes de l’architecture haussmannienne de la capitale.