Pas de trains entre Bayonne et Hendaye du 31/10 au 5/11

Cette interruption du trafic a pour origine des travaux d’assainissement de la plateforme ferroviaire entre Bayonne et Hendaye.Le chantier consiste à remettre en état le système hydraulique, à débroussailler les abords de la voie ferrée et à curer les fossés sur les communes d’Anglet et de Bayonne.TER met en place des autocars de substitution et renvoie vers les médias suivants : www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine ou www.sncf.com Allo TER 0 800 872 872 (appel gratuit depuis un poste fixe et mobile du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30).Allo TGV et Intercités 0 805 90 36 35.