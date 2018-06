Pétrole cher, l'Iata alerte sur la hausse des prix des billets

"Si cela devient clair que c'est la nouvelle normalité vous verrez avec le temps moins de capacité et de développement dans l'industrie et par conséquent des prix plus élevés, mais je ne pense pas que cela arrivera à court terme".

"2018 est certes une année plus difficile mais les compagnies aériennes font du bon travail".

Le CEO d'American Airlines avait profité de la présentation des résultats du 1er trimestre 2018 de sa compagnie pour mettre en garde contre une possible hausse des prix pour les consommateurs si les prix des carburants restaient élevés. Un mois plus tard, les cours sont toujours à la hausse et le patron de la compagnie américaine est toujours inquiet.En marge du sommet annuel d'IATA qui se tient actuellement à Sydney, Doug Parker a expliqué aux journalistes :Le prix du pétrole a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière faisant pression sur les revenus des compagnies d'aériennes. Le nouveau cours a d'ailleurs conduit IATA à annoncer une révision des prévisions 2018. Se basant désormais sur un baril à 70 dollars au lieu des 60 dollars prévus lors de la précédente analyse, l’association estime que le secteur aérien réalisera un bénéfice de 33,8 milliards de dollars (28,9 milliards d’euros) en 2018, soit une baisse de 12% par rapport à la dernière prévision qui tablait sur 38,4 milliards de dollars.En revanche, le rendement par passager devrait grimper de 3,2% en 2018, le premier gain annuel depuis 2011. Cette amélioration est portée par l’embellie de l’économie mondiale qui stimule la demande.Le directeur général de l’Iata, Alexandre de Juniac, a expliqué lors de l’assemblée générale annuelleSi les acteurs du secteur restent pour le moment prudents, Etihad a pour sa part d'ores et déjà mis en place une surcharge carburant entrée en vigueur ce 4 juin.