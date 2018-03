Qantas vole sans escale entre Perth et Londres

Le premier vol Perth – Londres Heathrow de Qantas a été réalisé ce samedi 24 mars 2018 avec le B787-9 Emily dont la livrée met en avant le travail de l'artiste aborigène Emily Kame Kngwarreye. L'avion a décollé de Perth avant 19h00 le 24 mars 2018 avec plus de 200 passagers et 16 membres d’équipage.Ce vol direct permet de relier l'Australie au Royaume-Uni en 17 heures et 20 minutes.Avec ces 14 498km parcourus, la compagnie propose le 3ème plus long vol commercial au monde. La première place est détenue par la liaison Doha-Auckland de Qatar Airways (14.535 km en 17h et 40 minutes).Qantas ne compte pas limiter son développement européen à cette unique route sans escale. Elle a également prévu de relier Paris à Perth à l'automne prochain