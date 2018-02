RER E : la grève se durcit

Les voyageurs d'affaires usagers de la ligne de RER E (Ligne EOLE, entre Saint Lazarre et la Seine et Marne) voient leurs trajets perturbés par une grève de 59 min tous les matins depuis le 23 décembre 2017. Cette action, qui entraîne des suppressions de rames quasi-quotidiennes, va se durcir.Les syndicats CGT, Sud et Unsa de Paris Est ont décidé de renouveler leur mouvement et de l'intensifier. Ainsi depuis le 1er février, ils stoppent le travail 3 fois 59 min dans la journée : de 6h30 à 7h29, de 17h30 à 18h29 et de 0h30 à 1h29.Les grévistes réclament entre autres une augmentation de salaires.