Retards et annulations de vols aux Etats-Unis

Le site d’Air France n’annonce pas de perturbations pour les vols vers New-York ce vendredi matin, mais les retards et annulations sont inévitables sur place. Les aéroports de Newark et JFK ont en effet été fermés quelques heures dans l’après-midi de jeudi et il faudra résorber la reprise, en plus des retards provoqués au décollage par le dégivrage obligatoire des avions.Tout l’Est du continent est touché par cette vague de froid annoncée dès mercredi comme une " bombe climatique ". A New York, comme à Philadelphie et Washington, des chutes de neige ont recouvert la ville, ce qui est loin d’être rare à cette époque de l’année mais le froid extrême qui l’accompagne provoque un gel sur les pistes d’aéroports et les routes.Côté trafic ferroviaire, de nombreux trains reliant les métropoles du nord-est ont aussi été retardés et annulés. Les températures, aux alentours de -13 à Washington, devraient rester aussi basses tout le week-end.