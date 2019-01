Ryanair évite la grève en Espagne

"Nous pensons qu'il s'agit d'un résultat important qui contient une garantie sur la stabilité de l'emploi et améliore les conditions de travail parallèlement à la principale revendication: l'application du droit espagnol"

Les voyageurs d'affaires qui doivent se rendre en Espagne avec un vol Ryanair ces jeudi et dimanche, peuvent souffler. Les deux jours de grève sont annulés. Ryanair et son personnel ibérique ont trouvé un accord sur les contrats de travail lors des négociations entamées mardi. Les syndicats SITCPLA et USO ont indiqué dans un communiqué publié ce mercredi 9 janvier 2019La low-cost Irlandais a fait face à un mouvement social important de ses personnels de cabine l'été dernier. Il avait conduit à l'annulation de 600 vols en Belgique, Irlande, Italie, Espagne et Portugal et affecté au total 100 000 passagers. La compagnie a depuis conclu plusieurs accords avec les salariés de ses bases européennes.