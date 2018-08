Ryanair vend Air Malta

Ryanair a conclu ce 21 août un partenariat avec Air Malta : la low-cost vend désormais les billets de la compagnie maltaise sur le site Ryanair.com.



Les clients peuvent désormais parcourir et réserver les vols d'Air Malta sur 21 nouvelles routes entre Malte et 8 pays différents en Afrique, en Asie et en Europe, notamment en Russie et en Tunisie.



Ce nouveau partenariat avec Air Malta est la dernière initiative lancée dans le cadre du programme d’expérience client "Always Getting Better" de Ryanair. La low cost est déjà la première compagnie aérienne de Malte, en proposant 53 lignes vers / depuis l'ile méditerranéenne.