Air France, les syndicats vont-ils frapper un grand coup ?

Débats internes, réflexion poussée, colère qui monte… Selon nos sources, l'intersyndicale d'Air France veut se faire entendre de la Direction et du gouvernement. La méthode possible et envisagée ? Une ou plusieurs journées "sans avion" chez Air France, sur le modèle de la SNCF au mois de mai et juin derniers. Opérations, peu couronnées de succès !Toujours selon nos interlocuteurs, les pilotes de KLM pourraient s'associer au mouvement avec une première journée qui pourrait avoir lieu le 27 ou 28 juillet prochain. Autre date envisagée, la fin août au retour des vacances, juste avant la reprise. Mais beaucoup sont perplexes et doutent du suivi massif du personnel. Juste un coup de buzz ?