SNCF : des voies uniques pour les petites lignes ?

Les petites lignes, c'était un sujet récurrent de la réforme ferroviaire dont elles ne faisaient pourtant pas partie. Elles constituent un tiers du réseau national, mais ne représentent que 2% du trafic et leur état est souvent déplorable. Le contrat de l'Etat oblige le gouvernement a en assurer une partie de l'entretien avec les régions jusqu'en 2020 mais au-delà... Rien n'est sûr. La SNCF travaille sur de multiples propositions à faire aux régions et le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet a expliqué à l'AFP être en train de finaliser un " kit méthodologique ", une sorte d'éventail de solutions dans lesquelles les régions pourraient piocher, en fonction de leurs objectifs et de leur situation ferroviaire, " pour la desserte fine des territoires ".



Ce "kit" comporte des mesures pour l'entretien mais aussi l'exploitation des lignes. Parmi les solutions proposées, le passage de lignes actuellement en double voie mais peu fréquentées en voie unique. " Au lieu de rénover deux voies on n'en rénove qu'une, et sur une petite ligne, il n'y a pas de problème ", explique Patrick Jeantet. Un seul train faisant la navette, l'entretien des voies et de la signalisation est réduit au plus simple.



Autre possibilité, sur certains tronçons, le remplacement de l'habituel ballast par un grave-bitume, mélange stable dont le coût est bien moindre, mais non utilisable partout, ou encore le remplacement de certains systèmes de signalisation par du numérique, moins coûteux que les moyens humains.



SNCF Réseau fait des propositions mais l'entreprise ne finance que 8,5% du coût d'entretien, qui revient à l'Etat et aux régions, qui devront prendre elles mêmes les décisions et faire des choix qui impactent directement la vie de leurs habitants... et des voyageurs d'affaires.