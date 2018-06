SNCF : les syndicats en ordre dispersé, de nouvelles grèves à venir

Il reste deux épisodes à cette grève qui s'étire contre la réforme ferroviaire: les 22/23 et les 27/28 juin. Mais la mobilisation s'effrite et les annonces de la dernière réunion syndicale ne laissent pas penser qu'elle va reprendre.



L'Unsa a annoncé sa position avant même la réunion : pour elle, c'est terminé. " L'Unsa ne continuera pas la grève en juillet ", mais "va rester " dans la mobilisation " jusqu'au 28 juin, conformément à son engagement intersyndical " a déclaré à l'AFP Roger Dillenseger, le secrétaire général de l'Unsa ferroviaire.



La CFDT doit annoncer sa position définitive le 26 juin. Avec des contestations internes, elle veut éviter d'abandonner ses partenaires en rase campagne même s'ils ne partagent plus aucun objectif.



SUD Rail croit toujours pouvoir obtenir un retrait de la réforme ferroviaire, votée au Parlement, et veut organiser comme la CGT des débrayages estivaux. Mais la CGT Cheminots hésite sur les dates, celles des 6 et 7 juillet qui avaient été annoncées provoquent une levée de boucliers compte tenu de l'impopularité du mouvement.



A priori, pour la fin du mois et le début de l'autre, les voyageurs d'affaires doivent rester prudents - le doigt sur l'appli ! - mais devraient pouvoir voyager sereins. Sauf si la CGT - qui représente toujours 35% des Cheminots - veut frapper un grand coup pour montrer sa force. Il reste à savoir quelle adhésion elle emportera après 3 mois qui ont coûté cher aux salariés sans résultat tangible, sauf amendements obtenus par les deux syndicats qui stoppent le mouvement.