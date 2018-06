SNCF : reprise progressive du trafic ce mardi 19 juin

La SNCF qualifie son trafic de "quasi normal", ce mardi 19 juin. Il est considéré comme "normal" sur le TGV (mais des irrégularités sur l'axe Est), les trains internationaux et le Transilien, mais il reste des soucis de remise en place pour les Intercités (10% d'absence) et le TER.



En région parisienne, il reste des difficultés sur les RER D et E.



Le détail des prévisions de la SNCF en images ci dessous ( cliquez sur les images pour en améliorer la lisibilité )