Sabre : un nouveau patron EMEA pour l'aérien

Présent dans les équipes de Sabre depuis plus de dix ans, Ibrahim Marmoush a récemment occupé le poste de chef de projet senior pour le Moyen-Orient.



Basé à Bahreïn, il aura pour mission de gérer les relations avec les compagnies aériennes présentes sur son secteur avec un focus appuyé sur les transporteurs du Golfe.



Ancien de British Airways, spécialiste des GDS en Egypte et aux Emirats Arabes Unis, il est titulaire d'un MBA en Marketing et E-Commerce.