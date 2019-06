Salon du véhicule électrique du 11 au 14 juillet à Val d'Isère

Face à son succès, le salon passe cette année de 15 000 à 20 000 m2. Deux villages distincts sont prévus avec d’un côté les deux-roues et de l’autre les constructeurs automobiles, tandis que trois pôles regrouperont les start-ups du secteur, les outils dédiés à la mobilité électrique et les véhicules de compétition ou de prestige.



Si les voitures sont à l'honneur, la mobilité électrique s'intéresse beaucoup aux deux-roues. Il existe des VAE (vélo à assistance électrique) mais pas seulement. Si les motos électriques sont encore relativement rares, les scooters électriques sont de plus en plus nombreux et commencent à s’imposer chez les opérateurs de location en libre-service ou pour les services de livraisons à domicile. Les fabricants visent aussi clairement le marché des particuliers.



Enfin, le Salon de Val d’Isère est aussi l’occasion de découvrir de nombreuses solutions de micro-mobilité avec des engins, parfois étonnants - ou bizarres - que l'on verra peut-être, un jour, circuler au cœur des villes.