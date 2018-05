Singapore Airlines met fin aux arachides à bord

Un incident survenu lors d’un vol de Singapore Airlines, le 12 juillet dernier, avait failli coûter la vie à Marcus Daley, 3 ans, allergique aux noix et aux cacahuètes. Cet événement aura une conséquence directe : SIA a décidé de ne plus servir d’arachides à bord de ses avions.



Seules les noix de cajou, les noix de macadamia et les noix de Grenoble seront proposées aux passagers qui le souhaiteront. La compagnie singapourienne rejoint ainsi la dizaine de transporteurs (dont Qantas) qui ne servent plus d’arachides à bord de leurs vols.