Sono Motors va lancer la production de sa voiture électro-solaire en Suède

Propriétaire depuis 2012 de l’ancienne usine Saab, le groupe NEVS ((National Electric Vehicle Sweden AB) sera donc le partenaire de Sono dans la mise en production de son véhicule.



Le choix de Sono Motors semble judicieux puisque NEVS, constructeur sino-suédois, est l’héritière du savoir-faire technique de Saab.



" Avec NEVS nous partageons la même vision d’une mobilité intelligente et durable. En outre nous avons confiance dans l’expertise spécifique de notre partenaire : il possède de nombreuses années d’expérience dans la conception et la production d’automobiles traditionnelles, mais aussi une expertise éprouvée dans le domaine de la mobilité électrique " a précisé au site automobile-propre.com, le directeur des opérations chez Sono Motors.



Selon le planning annoncé, l’usine suédoise produira 260.000 véhicules pendant 8 ans. Les premiers exemplaires ne sortiront toutefois des lignes que vers la mi-2020, soit 6 mois plus tard que les communiqués précédents ne le suggéraient. Après la phase de démarrage les partenaires prévoient une production annuelle de 43.000 Sion EV.



Pour le tarif, Sono Motors confirme sur son site les prix annoncés précédemment : 25.500 € batterie comprise. Pour l’option batterie en leasing, ce serait 16.000 € plus 90 à 140 € par mois pour la location de la batterie.