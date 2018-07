Southwest ne servira plus de cacahuètes à partir d'août

Les voyageurs d'affaires ne pourront plus passer le temps en grignotant des cacahuètes sur les vols Southwest Airlines. La low-cost américaine ne servira plus ce snack à bord de ses avions à compter du 1er août 2018.



Cette décision a été prise au vu des graves réactions allergiques que les arachides peuvent causer chez certains passagers.



La compagnie précise qu'elle continuera en revanche à proposer des bretzels ou d'autres en-cas sur ses vols les plus longs.