Un Best Western Plus à Marseille

Posé en bord de mer au nord du Vieux Port et du Panier (2ème arrondissement de Marseille), l’hôtel bénéficie de la métamorphose du quartier de la Joliette devenu très en vogue depuis la rénovation des Docks (projet Euro-Méditerranée) et l’ouverture du centre commercial " Les Terrasses du Port ". Ce quartier fait partie du cœur économique de Marseille.



Les nouveaux espaces (rénovation et aménagement) constituent un hommage à la Cité phocéenne et aux incontournables du quartier de la Joliette : le Vieux Port, la Méditerranée, le Mucem et La Major. En référence au Mucem et à l’architecture byzantine de la cathédrale La Major, l’établissement arbore les mêmes tonalités noires et blanches, relevées par un bleu méditerranéen. Les arcades, les voûtes en plein-cintre et les dômes ont inspirés les têtes de lit courbées des chambres et l’on retrouve la pierre blanche et noire dans les salles de bain. On y trouve également le moucharabieh, inspiré du MuCem. Un charmant patio aux plantes méditerranéennes et au bassin habillé de zelliges (carreaux de faïence) invite à la détente.