Thibault Barat, de l'AFTM à Eug & Jo

L'expression clé que je citerais pour détailler mon action est basique mais porteuse de promesses : Eug & Jo, créateurs de confiance…

Les équipes d’Eug & Jo, stratèges, communicants, techniciens, rédacteurs sont qualifiés pour répondre aux attentes des structures de toutes tailles du secteur privé, comme du secteur public sur l’ensemble du territoire français

Notre domaine d'intervention reste axé sur la création et le développement de Business Unit “déplacements professionnels” mais également le développement de l’activité des startups proposant un service qualifié à destination des voyageurs d’affaires sans oublier la mise en place d’une stratégie - nationale et/ou locale - de valorisation d’une destination ou d'infrastructures dédiées au tourisme d’affaires

En annonçant le 12 juin dernier son départ de l'AFTM, Thibault Barat avait déjà en tête son projet d'avenir : créer une entreprise dans le monde du voyage d'affaires qu'il connaît parfaitement. C'est aujourd'hui chose faite. Basée à Rueil-Malmaison (92), sa jeune société est le fruit de plusieurs mois de réflexion. "", détaille le jeune entrepreneur.Selon Thibault Barat, Eug & Jo, dispose d'une expertise dans de nombreux domaines : communication globale, représentation commerciale et partenariale sans oublier la création de contenus éditoriaux. Au-delà, il insiste sur les capacités de ses collaborateurs à gérer l'organisation et la croissance des clients. "", précise t-il pour appuyer l'univers d'intervention de la jeune société.Eug & Jo a des ambitions et des compétences multiples.● Mise en place de stratégies d’organisation dont l’objectif principal est de permettre à leurs clients d’obtenir un avantage concurrentiel significatif et durable.● Création des plans de communication globaux et originaux, Eug & Jo ne délivrant pas une accumulation de prestations mais un accompagnement dédié et personnalisé pour chaque client.● Défense et représentation des intérêts commerciaux des entreprises clientes.● Création des contenus originaux sur-mesure (tous supports, tous médias).● Prise en charge des fonctions marketing, webmarketing et communication pour le compte des entreprises qui souhaitent concentrer leurs ressources internes sur le développement commercial de leurs activités.Et Thibault de conclure : "".Officiellement lancée ce 10 septembre, Thibault Barat sera à l'IFTM Top Resa du 25 au 28 septembre 2018, Porte de Versailles à Paris.