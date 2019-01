Trenitalia met plus de trains au départ de Rome Fiumicino

La compagnie ferroviaire Trenitalia va proposer de nouvelles liaisons au départ de Rome FCO, gare qui dessert le principal aéroport de la ville. Elle a confirmé quatre connexions entre Venise et la plate-forme : deux sont déjà opérationnelles à bord des trains Frecciarossa 1000, deux autres seront lancées au cours du mois de janvier.



Depuis le 9 décembre, deux nouveaux Frecciargento, opérés en ETR600, ont été ajoutés aux connexions existantes de / vers Venise, et entre l'aéroport de Fiumicino et Gênes avec des arrêts à Florence, Pise et La Spezia. Cela permet désormais de relier l’installation romaine à Florence en un peu moins de 2 heures, Pise en 2 heures et 47 minutes, La Spezia en 3 heures et demie et Gênes en 4 heures et demie.



Parallèlement aux liaisons à grande vitesse, le Leonardo Express a également été renforcé en décembre avec 16 nouveaux trajets quotidiens entre Rome Fiumicino et le centre de Rome, pour un total de 126 trains par jour. Les rames circulent de 5h20 à 23h23 et relient l'aéroport à Rome Termini en 32 minutes.



"L'objectif de Trenitalia est de servir ses clients en augmentant le nombre et la qualité des correspondances depuis / vers l'aéroport international de Rome, en accordant une attention particulière aux touristes étrangers venant en Italie" , a expliqué Paolo Locatelli, Chef du développement et des politiques de ventes, et du département international de Trenitalia - "Une étape qui fait partie d'une stratégie plus large de projets et d'accords intermodaux. De plus en plus de touristes et d’hommes d’affaires du monde entier se rendent en Italie à l’aéroport de Fiumicino, mais ils ne s’arrêtent pas à Rome : ils doivent peut-être se rendre à Florence ou aux 5 Terres. Ces liaisons Frecce (grandes vitesse) leur permettront d’atteindre facilement leur destination finale en Italie et de profiter du confort et des services des trains Frecce de Trenitalia".