Turkish Airlines lance une route directe Antalya-Gatwick

Turkish Airlines lancera son tout premier vol direct de Londres Gatwick à Antalya le 4 avril prochain.



Cette nouvelle ligne sans escale, qui répond à une forte demande pour cette destination, sera exploitée deux fois par semaine, le jeudi et le samedi.



Les vols partiront de Gatwick à 22h05 le jeudi et arriveront à Antalya à 4h30 (+1), et à 21h15 le samedi pour arriver à Antalya à 3h40 (+1).



Les services de retour partiront d'Antalya à 18h40 le jeudi et arriveront à Gatwick à 21h10, et à 17h50 le samedi et à 20h20 à Gatwick.