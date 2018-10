Uber à Aix-en-Provence, Avignon et Toulon

Uber a testé son service de VTC pendant l'été sur des villes de l'Atlantique telles Saint-Jean-de-Luz et Biarritz mais les stations balnéaires n'auront finalement pas ses faveurs, ce sont des villes d'animation plus constante qui l'emportent et ce sont Aix-en-Provence, Avignon et Toulon qui compteront de nouveaux chauffeurs. Dans le Sud, l'application est également active à Toulouse, Montpellier, Marseille, Cannes et Nice.



Parallèlement, le groupe mise sur la mobilité propre et annonce vouloir encourager l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques en proposant aux chauffeurs une prime de 4000€, en plus de la prime gouvernementale. Cette version UberGreen va être disponible à bordeaux, Lille et Nice.