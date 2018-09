Uber et Toyota vont développer des minivans autonomes

La plateforme de VTC prévoit d’installer son système de conduite autonome à bord des minivans Sienna de Toyota.



Malgré les péripéties d’Uber, le constructeur japonais mise tout de même sur la technologie du groupe américain et y a même investit près de 500 millions de dollars.



Nommée Autono-MaaS (pour autonomous mobility as a service ), la flotte de minivans sans chauffeurs des deux associés serait mise à disposition des utilisateurs d’Uber dès 2021, directement depuis l’application.



Cette collaboration devrait permettre au spécialiste du VTC de reprendre du poil de la bête.



"Notre objectif est de déployer les voitures autonomes les plus sûres du monde sur le réseau Uber, et cet accord constitue une autre étape importante pour que cela devienne une réalité ", peut-on lire dans un communiqué.



Et grâce à ce partenariat, Toyota se lance enfin dans le secteur de la mobilité autonome, tout comme ses pairs Ford et Chrysler, partenaires respectifs de Lyft et Waymo.