Un Golden Tulip à Strasbourg

Le Golden Tulip The Garden affiche une ambition : être un hôtel bien-être, promettant aux clients une expérience originale dans un univers mêlant dépaysement, charme et confort. Emblématique de cet état d'esprit, le "Patio", conçu par le paysagiste Gabriel Milochau, de part et d’autre des deux bâtiments pour offrir un jardin mêlant exotisme et raffinement.



L'hôtel se positionnera en 4 étoiles et disposera de 120 chambres réparties en 4 catégories. Il intègre un espace "wellness" autour de la piscines, avec hammam et salle de massage.



Pour recevoir des clients, un espace salon/lounge avec bar donnera sur le jardin et l'établissement disposera d'une salle de séminaire d’environ 50 m². Un parking couvert avec un accès sécurisé complètera les installations.



Golden Tulip Garden

9 rue des Magasins

67000 Strasbourg