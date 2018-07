Un nouveau Country Manager France pour Alitalia

Aldo D'Elia est maintenant à la tête de la structure commerciale d'Alitalia en France. Il remplace Anne Falco, Directrice Générale d’Alitalia France.



Né en 1979, diplômé en économie, il a occupé précédemment plusieurs fonctions au sein de la direction commerciale de la compagnie italienne, notamment : Directeur régional de l'Europe de l'Est, Directeur régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Country Manager Israël et Pricing manager de la Joint Venture Transatlantique entre Alitalia, Air France, KLM et Delta.