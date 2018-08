Un nouveau Directeur marketing chez FCM

Scott Alboni possède une vaste expertise sur l’ensemble des canaux marketing ainsi que sur le secteur du voyage d’affaires, dans la mesure où il a exercé les fonctions de Marketing Director EMEA pour la TMC Corporate Travel Management au cours des trois dernières années.



Il sera basé à Londres et travaillera en étroite collaboration avec Marcus Eklund, Global Managing Director de FCM et Frits de Kok, Chief Marketing Officer des marques corporate du groupe Flight Centre, ainsi qu’avec les leaders marketing régionaux de FCM. Sa mission ? Renforcer le positionnement marketing du groupe au niveau mondial et accompagner la réalisation des objectifs stratégiques de croissance de FCM.



Avant de rejoindre le monde du business travel, Scott Alboni a fait ses armes dans le secteur des maisons de vente aux enchères ainsi que dans le secteur privé des soins de santé, avec des postes orientés branding, marketing et design, basés à Londres et Sydney. Il a ensuite rejoint CTM en 2015, se forgeant ainsi une solide expertise dans le secteur du voyage d’affaires.