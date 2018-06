Un nouveau patron pour la Coface

François Riahi, 45 ans, est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, du Stanford Executive Program et ancien élève de l’ENA. Il débute sa carrière en tant qu’inspecteur des Finances à l’Inspection générale des Finances de 2001 à 2005. Il rejoint la direction du Budget comme chargé de mission auprès du directeur, puis devient chef du bureau de la politique budgétaire. Il est nommé en 2007 conseiller technique à la présidence de la République en charge de la réforme de l'Etat et des finances publiques.



En mars 2009, François Riahi intègre le Groupe BPCE où il devient directeur général adjoint, en charge de la stratégie du Groupe BPCE. En mai 2012, il prend la responsabilité de la plateforme Asie-Pacifique de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, basé à Hong Kong, et devient membre du Comité Exécutif de Natixis. En février 2016, il intègre le Comité de Direction Générale de Natixis, en tant que Co Responsable mondial de la Banque de Grande Clientèle. Depuis le 1er juin 2018, François Riahi est directeur général de Natixis.