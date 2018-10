Un tramway pour l'aéroport de Bordeaux en 2021

Jusqu'à présent, pour relier la gare Saint-Jean à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, il faut effectuer, au minimum, 50 minutes de trajet.



Fin 2021, les choses devraient changer. L’amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire est soumise à enquête publique jusqu’au 25 octobre. Ce dossier porté par Bordeaux Métropole comprend deux projets. Tout d’abord l’extension de la ligne A du tramway depuis la station Quatre Chemins à Mérignac jusqu’à l’aéroport. Cette enquête comprend aussi la création d’un BHNS (bus à haut niveau de service) entre le terminus de la ligne A du tramway (Le Haillan-Rostand) et Pessac-Bersol, en passant par la zone aéroportuaire et la gare de Pessac-Alouette.



Les projecteurs sont surtout braqués sur la première partie du dossier, tant l’arrivée du tram est attendue dans ce secteur. L’extension de la ligne A est de 4,7 kilomètres. Son coût avoisine les 80 millions d’euros. Sa construction est prévue en voie unique et avec des caténaires.



Cette extension va faciliter le transport des voyageurs mais aussi changer la vie de milliers de salariés qui travaillent dans la zone aéroportuaire, plus vaste zone économique de la Nouvelle-Aquitaine avec 35 000 emplois. Un parc relais sera construit à l’entrée de la rocade. Assez consensuelle, la création de ce tronçon aura besoin d’une DUP (déclaration d’utilité publique) pour voir le jour. Celle-ci est programmée début 2019 en cas d’avis favorable du commissaire enquêteur. Les travaux se dérouleront fin 2019, en 2020 et 2021. La mise en service est programmée fin 2021.