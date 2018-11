Un véhicule autonome transformé en véritable chambre d'hôtel (+vidéo)

Une récente étude montrait que 47% des automobilistes mondiaux et 73% des français profiteraient des trajets en véhicule autonome pour "dormir et se relaxer" . Le studio de design canadien Aprilli Design Studio a le projet idéal pour ces nombreux voyageurs à la recherche de calme. Il a imaginé des voitures autonomes chambres d'hôtel.Le concept, baptisé Autonomous Travel Suite, abrite dans son habitacle un lit, un espace de travail et une salle d'eau. Ainsi pendant son trajet, le voyageur d'affaires pourra dormir, travailler ou se rafraîchir comme s'il était déjà à l'hôtel.Ces chambres sur 4 roues seraient gérées par Autonomous Hotel Chain, un réseau d'installations servant de bases aux véhicules entre deux trajets. Ces unités proposeraient, par ailleurs, aux clients des services comme des restaurants, un spa, une salle de gym, des espaces de réunion ou encore une piscine.Les trajets pourront être bookés en ligne ou via une application mobile. Toutefois, les réservations sont loin d'être ouvertes. Le projet qui a remporté le prix Radical Innovation Award 2018, n'a aucune date de lancement pour le moment.