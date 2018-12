Une année record pour Enterprise

2018 a été une très bonne année pour Enterprise Holdings. Le loueur de véhicules - avec sa filiale Enterprise Fleet Management - a augmenté ses revenus annuels de 8% pour atteindre 24,1 milliards de dollars. Le total des transactions a dépassé 72 millions pour le portefeuille de marques de location de voitures du groupe : Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car.



De plus, la taille de la flotte mondiale est passée à 2 millions en 2018. De son côté, le nombre d’agences de proximité et d'aéroports est passé à plus de 10 000. Par ailleurs, les clients du loueur ont parcouru plus de 30 milliards de kilomètres sur l'année.