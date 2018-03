Une nouvelle Directrice des Ventes pour CWT France

Elsa Le Moigne a pris le 1er février 2018 les fonctions de Directrice des Ventes de Carlson Wagonlit Travel France. Elle était précédemment Directeur au sein du département conseil CWT Solutions Group où elle a récemment développé et mené la cellule externalisation en Europe.



Elsa Le Moigne fait partie du groupe CWT depuis 9 ans et bénéficie d’une expérience de 13 années dans le conseil et le voyage d’affaires. Diplômée de NEOMA Business School, elle a commencé sa carrière chez Air France-KLM puis a intégré le cabinet de conseil en organisation Kurt Salmon. Elle a ensuite rejoint CWT en 2009 au sein de Solutions Group EMEA.



" Avec cette nomination, Brigitte Nisio met la dernière touche à la réorganisation commerciale engagée à son arrivée ", précise le communiqué de l'entreprise.