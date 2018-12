Une nouvelle adresse pour les déplacements pros au Cap (Afrique du Sud)

AC Hotel Cape Town Waterfront dispose de 188 chambres qui offrent des vues sur la Montagne de la Table, Lion’s Head et Signal Hill. Pendant leur séjour, les voyageurs d'affaires profitent du wifi et du petit-déjeuner gratuits.L'établissement abrite également un bar, un restaurant et un AC Market qui propose des snacks à emporter. Les hôtes peuvent se détendre après leur journée de travail en faisant du sport dans le centre de remise en forme ou bien quelques brasses dans la piscine de l'hôtel.AC Hotel Cape Town Waterfront est une adresse pratique pour les clients corporate. En plus d'être situé à quelques minutes à pied du Cape Town International Convention Centre, l'hôtel possède 4 salles de réunion flexible et une salle de conseil.Dockrail Road, Foreshore,Le Cap 8001Afrique du Sud