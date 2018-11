Une nouvelle directrice marketing chez Chauffeur Privé

Eve Arakelian rejoint les équipes de Chauffeur Privé où elle exercera la fonction de directrice marketing. Âgée de 45 ans, Eve Arakelian a débuté sa carrière en 1999 au sein de start up spécialisées dans la distribution de contenus et services pour téléphones mobile (Neocom Multimedia puis K-mobile) avant d'assurer la fonction d'internet mobile manager dans une filiale du groupe Lagardère. En 2006, elle décide de rejoindre Gameloft en qualité de B2C Manager, puis assume la fonction de B2C Director en étant basée aux Etats-Unis et enfin de VP Business Performance jusqu'en 2016. Eve Arakelian rejoint alors le groupe AccorHotels en tant que VP e-commerce et Digital services pour assurer le suivi de la performance et le développement de la plateforme digitale du groupe.



Elle est diplômée de Neoma Business School en marketing et management international et de Sciences-Po Paris.