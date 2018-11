Une nouvelle enseigne japonaise vise les Millennials et les étrangers

Le groupe hôtelier japonais Fujita Kanko qui possède plus de 70 propriétés au Japon et en Asie, n'est pas une marque très connue en Europe. Mais, cela pourrait changer. L'entreprise s'est donnée pour objectif d'attirer plus de voyageurs internationaux et de millennials. Pour y parvenir, elle a développé une nouvelle enseigne : Tavinos.



Cette marque affichera un design inspiré par la culture pop japonaise, mettant surtout en avant les mangas. Les chambres feront 12m² en moyenne et offriront des rangements "intelligents" pour maximiser l'espace. Le lobby sera pensé comme un lieu de rencontre et d'échange pour les hôtes. Par ailleurs, un petit déjeuner continental y sera servi le matin.



Les établissements Tavinos s'installeront dans des zones urbaines. Le 1er hôtel ouvrira ainsi ses portes dans le quartier de Hamamatsu-cho à Tokyo en août 2019 (188 chambres). Une seconde adresse s'implantera dans le quartier tokyoïte d'Asakusa en mai 2020 (278 chambres).



Le groupe compte s’appuyer sur les nouvelles technologiques - comme un service d'e-conciergerie et un check-in/heck-out automatisé - pour offrir des tarifs moyens de 10 000 yens la nuit (77,66€).