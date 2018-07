Une nouvelle tête chez ATPI pour booster la personnalisation

Au poste de Directrice des plates-formes clientèles et des contenus, Clare Pereira est placée sous la direction du Directeur de l'innovation et de la technologie, Ali Hussain.



Elle est en charge du développement de la stratégie online d'ATPI et de l'amélioration de l'expérience des plates-formes clients ainsi que de la stratégie de personnalisation des contenus.



Elle est basée à Londres.



Clare Pereira apporte à l'entreprise une "riche expérience" dans le développement de contenus multicanaux sur les plates-formes aériennes, hôtelières et mobiles. Elle était auparavant chez Carslon Wagonlit Travel (CWT). Elle a entre autres occupé la fonction de Digital Services Director, Global Product Management.