United Airlines déploie le Boeing 777-300ER sur sa ligne Mumbai New-York

C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires. United Airlines va déployer le Boeing 777 - 300ER sur la ligne Mumbai-New York. Le transporteur américain annonce que ce nouvel avion sera disponible à partir du mois d'octobre de cette année.



Le Boeing 777 - 300ER est un nouvel avion gros porteur. Il est équipé des tous nouveaux sièges confortables de la classe affaires Polaris United qui offrent plus de confort et de place aux passagers.



United Airlines précise : " Le nouvel avion gros-porteur remplacera le 777 - 200ER, qui est actuellement utilisé pour exploiter la ligne ."



Delta est le plus grand transporteur américain. il opère un vol quotidien entre Mumbai et New York/ Newark.