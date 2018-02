VLM Airlines voit double entre Anvers et Munich

La compagnie aérienne belge VLM Airlines qui assure une liaison entre Anvers et Munich en continuation de sa desserte de Maribor (Slovénie) depuis le 12 février 2018, prévoit de proposer une deuxième fréquence entre les deux villes cet été.Selon les GDS, le programme estival prévoit ainsi des décollages d'Anvers à 6h45 et 17h30 du lundi au vendredi pour des atterrissage en Allemagne à 8h45 et 19h05 respectivement. Les départs de Munich auront lieu à 13h25 et 19h40 pour des atterrissage en Belgique à 15h35 et 21h50.Les deux liaisons seront assurées par des Fokker 50.