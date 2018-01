Verizon Telematics a racheté Movildata Internacional

Verizon Telematics poursuit son expansion en Europe avec l'acquisition du fournisseur de solutions de gestion de flotte espagnol Movildata Internacional. Cette opération permet à Verizon Telematics de se renforcer dans le sud de l'Europe, en particulier au Portugal et en Italie.



Les employés de Movildata ont rejoint les équipes de leur acquéreur et continueront à gérer les ventes et le support des produits de management de flotte actuels. Par ailleurs, Verizon Telematics a prévu de proposer son offre télématique Reveal aux clients espagnols.