Virgin Australia lance des vols directs Perth-Hobart

Virgin Australia lancera des vols sans escale entre Perth et Hobart à partir du 17 septembre 2018, devenant ainsi la seule compagnie aérienne à offrir un service direct entre les deux villes.



Trois fois par semaine et avec un temps de vol d'environ 4,5 heures aller-retour, les voyageurs n'auront plus besoin de passer par Sydney ou Melbourne lorsqu'ils font la navette entre la Tasmanie et l'Australie-Occidentale, en réduisant d'au moins deux heures le temps de voyage aller-retour.