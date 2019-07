Visa : la Chine rend obligatoire la collecte d'empreinte digitale

Une obligation déjà mise en place pour le Canada ou le Royaume-Uni et qui s'étend désormais à la France. Sont exemptés de cette mesure : les enfants de moins de 14 ans et les personnes âgées de plus de 70 ans ; les personnes ayant déjà enregistré leurs empreintes (avec le même passeport) auprès de la même Ambassade ou du même Consulat de Chine dans un délai de moins de 5 ans et les personnes dont les dix doigts sont endommagés ou dont aucune empreinte digitale ne peut être collectée.



Les voyageurs devront ainsi se rendre physiquement à l'Ambassade de Chine ou dans l'un des consulats généraux à Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg.