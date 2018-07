Vistara commande des Boeing et Airbus

Si l'avenir d'Air India semble toujours incertain, sa concurrente Vistara fait le nécessaire pour assurer ses projets d'expansion . La compagnie indienne, coentreprise du groupe Tata Sons et de Singapore Airlines, a acheté 13 Airbus A320neo et 6 Boeing B787-9. Les deux commandes fermes représentent un montant de 3,1 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros) au prix catalogue.Elle a également mis des options sur 5 Dreamliner et 7 A320neo, et loue 37 A320neo auprès de sociétés de leasing.Ces avions permettront au transporteur de renforcer son offre domestique et de lancer son activité internationale d'ici la fin de l'année.