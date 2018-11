WestJet va relier Halifax à Dublin cet été

WestJet poursuit le développement de son offre européenne. En plus de la desserte saisonnière Paris CDG - Calgary , la low-cost canadienne profitera du programme estival 2019 pour lancer une liaison entre Halifax et Dublin. Cette ligne sera assurée tous les jours du 29 avril au 25 octobre 2019.Son appareil Boeing 737-MAX décollera du Canada à 22h20 pour se poser en Irlande à 7h33, le lendemain. L'avion quittera l'aéroport de Dublin à 9h00 et atterrira en Nouvelle-Écosse à 11h02 (heure locale).