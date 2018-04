Wizz Air relie l'EuroAirport à Budapest

Les voyageurs d'affaires de l'Est de la France peuvent désormais s'envoler vers Budapest avec Wizz Air. La low-cost relie l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la capitale hongroise depuis le 20 avril 2018. Elle assure 5 vols par semaine entre les deux villes.



La compagnie décolle ainsi désormais de la piste hongroise à 13h05 tous les jours sauf les mardi et samedi pour se poser à l'EuroAirport à 14h35. L'avion quitte ensuite la plate-forme binationale à 15h10 et atterrit à Budapest à 17h00.