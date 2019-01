WorldHotels : un nouveau Directeur régional des ventes France & Monaco

Mehdi Kaouk intègre WorldHotels après avoir évolué professionnellement au sein du groupe Starwood Hotels & Resort en tant que Directeur grands comptes MICE. Durant près de 6 années, il a été en charge de la représentation de plus de 1 200 hôtels avec l’objectif de développer le marché français au niveau mondial.



Diplômé en Commerce et Marketing à l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Toulouse suivi d’un parcours international en littérature et en anglais des affaires à l’université de San Diego, aux États-Unis : il débute sa carrière en agence de tourisme d’affaires en 2004 à son retour en France.



Fort d’une expérience de 8 années en agence de tourisme d’affaires et évènementiel, Mehdi Kaouk a également évolué dans l’univers de la communication pendant plusieurs années.



WorldHotels qui compte 350 adresses, souhaite se repositionner sur les segments haut de gamme et luxe. Le Groupe d'hôteliers indépendants prévoit entre autres d’acquérir 150 établissements d’ici 2020 et de se développer dans le monde, notamment au Canada, à San Francisco et Los Angeles mais aussi en Amérique du Sud, en Europe de l’Est, et en Allemagne (Stuttgart et Düsseldorf). Il va aussi réaliser de nouvelles acquisitions en France en 2019.