Air Canada s'associe à GBTA France

"Ce développement s’inscrit dans un contexte économique favorable entre la France et le Canada. Plus de 900 entreprises françaises sont présentes au Canada représentant près de 99 600 emplois. Avec 44 vols par semaine entre les deux pays, le voyage d’affaires représente désormais une part importante du chiffre d’affaires de la compagnie canadienne en France".

Air Canada et la Global Business Travel Association (GBTA) France ont noué un partenariat. Leur collaboration prendra effet lors de la Masterclass organisée par GBTA France le 28 juin prochain à Paris.La compagnie canadienne sera présente lors de cet événement qui réunira plus de 160 professionnels du Travel et du MICE. Elle précise dans son communiqué :