Air France: le gouvernement veut un patron pour la rentrée

Anne-Marie Couderc a pris il y a une semaine la tête d'Air France KLM en transition, pour remplacer Jean-Marc Janaillac à la suite de sa démission mais manifestement, le gouvernement ne souhaite pas que dure la période de transition : "", a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances. Il n'a pas précisé si Anne-Marie Couderc, Présidente du groupe par intérim, serait susceptible de prolonger son mandat par une nomination définitive comme un syndicaliste néerlandais croyait pouvoir l'affirmer.Par ailleurs et à l'occasion de ce rendez-vous médiatique, Bruno Le Maire a également exclu une baisse de la participation de l'Etat au capital du groupe aérien à court terme : "", a-t-il dit; "." Selon le ministre, "".Pour l'heure, la présidente est accompagnée d' un triumvirat pour gérer le groupe, mais elle n'a pas de mandat pour relancer des négociations. La situation semble bloquée côté social mais, au soulagement des voyageurs d'affaires, aucune autre date de grève n'a pour l'heure et déposée par les syndicats à l'appui de leurs exigences sur des hausses de salaires.